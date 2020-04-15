Сбивание самолета МАУ: Иран предлагает Украине согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы, - СМИ
15 апреля, 2020, 10:43
Иран хочет подписать меморандум о взаимопонимании по делу о сбивании украинского самолета МАУ, который обяжет Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суды
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на свою иранскую службу Радио Фарда.
По сообщению, Иран направил МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому государство и семьи погибших должны согласиться с "человеческой ошибкой" как причиной катастрофы.
Документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовных дел и судебных процессов после выплаты компенсации со стороны Ирана и записей бортовых самописцев самолета после их анализа.
- Офис генпрокурора Украины назначил проведение комплексной криминалистической экспертизы по авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев и настаивает на создании международной следственной группы.
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