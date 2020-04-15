Коронавирус в мире: уже более 2 млн инфицированных

15 апреля, 2020, 20:39

В мире уже насчитывается более 2 млн человек, инфицированных коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

По данным на вечер 15 апреля инфицировано уже 2 млн 016 тыс человек. Более 130 тыс. человек умерли.

Больше всего инфицированных в следующих странах:

613187 - США

177633 - Испания

165155 - Италия

133154 - Германия

131365 - Франция.

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