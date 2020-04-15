Коронавирус в мире: уже более 2 млн инфицированных
15 апреля, 2020, 20:39
В мире уже насчитывается более 2 млн человек, инфицированных коронавирусом
Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
По данным на вечер 15 апреля инфицировано уже 2 млн 016 тыс человек. Более 130 тыс. человек умерли.
Больше всего инфицированных в следующих странах:
613187 - США
177633 - Испания
165155 - Италия
133154 - Германия
131365 - Франция.
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- Напомним, что канцлер Ангела Меркель представила план выхода Германии из карантина .
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