Меркель представила план выхода Германии из карантина

15 апреля, 2020, 19:50

Канцлер Германии Ангела Меркель представила концепцию выхода страны из карантина, вызванного пандемией коронавируса

Непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров возобновят свою работу, сообщает Focus .

Школы начнут открываться с 4 мая. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в младших. Планируется, что массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.

Власть отслеживать ситуацию и каждые две недели корректировать ситуацию.

По состоянию на вечер 15 апреля в Германии зафиксировано 132 718 случаев инфицирования корона вирусом, 3592 человек умерли.