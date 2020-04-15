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Espreso.tvМирМеркель представила план выхода Германии из карантина

Меркель представила план выхода Германии из карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель представила концепцию выхода страны из карантина, вызванного пандемией коронавируса

Непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров возобновят свою работу, сообщает Focus .

Школы начнут открываться с 4 мая. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в младших. Планируется, что массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.

Власть отслеживать ситуацию и каждые две недели корректировать ситуацию.

По состоянию на вечер 15 апреля в Германии зафиксировано 132 718 случаев инфицирования корона вирусом, 3592 человек умерли.

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