Меркель представила план выхода Германии из карантина
15 апреля, 2020, 19:50
Канцлер Германии Ангела Меркель представила концепцию выхода страны из карантина, вызванного пандемией коронавируса
Непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров возобновят свою работу, сообщает Focus .
Школы начнут открываться с 4 мая. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в младших. Планируется, что массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.
Власть отслеживать ситуацию и каждые две недели корректировать ситуацию.
По состоянию на вечер 15 апреля в Германии зафиксировано 132 718 случаев инфицирования корона вирусом, 3592 человек умерли.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-