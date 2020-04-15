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Espreso.tvСпортКабмин разрешил украинским спортсменам тренироваться во время карантина

Кабмин разрешил украинским спортсменам тренироваться во время карантина


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров разрешил украинским спортсменам проводить индивидуальные тренировки во время карантина

Об этом сообщает Правительственный портал.

Правительство на заседании 15 апреля поддержало предложение разрешить спортсменам сборной Украины проводить тренировки во время карантина.

Решение касается представителей сборных Украины по олимпийским, паралимпийским и национальных видам спорта. Спортсменам будет разрешено проводить индивидуальные тренировки бег, ходьба, езда на велосипеде.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт отметил, что при подготовке проекта были учтены международный опыт организации тренировок спортсменов в условиях карантина.

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