Футболист сборной Украины заявил, что оставил "Шахтер" ради Евро-2020
18 февраля, 2020, 14:44
Защитник из "Шахтера" Богдан Бутко заявил, что ушел в аренду в польский "Лех", чтобы пробиться в состав сборной Украины на Евро-2020
Об этом Бутко заявил в эфире "Футбол 1".
По словам правого защитника, который в нынешнем сезоне не сыграл за "Шахтер" ни одного матча, с помощью перехода в "Лех" он надеется получить необходимую игровую практику и вернуться в сборную Украины.
"Каждый футболист мечтает играть в национальной сборной. Это очень важный период для меня, как в клубном плане, так и в плане сборной. Я, конечно, хотел бы туда вернуться и помочь ей как можно больше. Это будет серьезный период в моей карьере, хотелось бы снова попасть в сборную", - сказал Бутко.
29-летний Богдан Бутко сыграл за сборную Украины 32 матча.
- 5 февраля стало известно, что Богдан Бутко может продолжить карьеру в польском "Лехе" .
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