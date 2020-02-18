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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины заявил, что оставил "Шахтер" ради Евро-2020

Футболист сборной Украины заявил, что оставил "Шахтер" ради Евро-2020


фото: twitter.com/LechPoznan
Защитник из "Шахтера" Богдан Бутко заявил, что ушел в аренду в польский "Лех", чтобы пробиться в состав сборной Украины на Евро-2020

Об этом Бутко заявил в эфире "Футбол 1".

По словам правого защитника, который в нынешнем сезоне не сыграл за "Шахтер" ни одного матча, с помощью перехода в "Лех" он надеется получить необходимую игровую практику и вернуться в сборную Украины.

"Каждый футболист мечтает играть в национальной сборной. Это очень важный период для меня, как в клубном плане, так и в плане сборной. Я, конечно, хотел бы туда вернуться и помочь ей как можно больше. Это будет серьезный период в моей карьере, хотелось бы снова попасть в сборную", - сказал Бутко.

29-летний Богдан Бутко сыграл за сборную Украины 32 матча.

 

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