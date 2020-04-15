 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДвое футболистов "Ювентуса" выздоровели после коронавируса

Двое футболистов "Ювентуса" выздоровели после коронавируса


фото: juventus.com
Игроки итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала и Даниэле Ругани сдали первые отрицательные тесты на COVID-19

Об этом сообщает juvefc.com.

Дибала, Ругани и Блез Матюиди были одними из первых игроков в чемпионате Италии, которые заразились коронавирусом, что заставило не только футболистов первой команды, но и всех работников клуба (более 200 человек) отправиться на карантин.

Полузащитник Пауло Дибала и защитник Даниэле Ругани сдали новые тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Теперь игроков ждет второй тест, который будет проведен в ближайшие дни. Матьюди пока остается в самоизоляции, но также будет протестирован в ближайшие недели.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать