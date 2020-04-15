Двое футболистов "Ювентуса" выздоровели после коронавируса

15 апреля, 2020, 16:46

Игроки итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала и Даниэле Ругани сдали первые отрицательные тесты на COVID-19

Об этом сообщает juvefc.com.

Дибала, Ругани и Блез Матюиди были одними из первых игроков в чемпионате Италии, которые заразились коронавирусом, что заставило не только футболистов первой команды, но и всех работников клуба (более 200 человек) отправиться на карантин.

Полузащитник Пауло Дибала и защитник Даниэле Ругани сдали новые тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Теперь игроков ждет второй тест, который будет проведен в ближайшие дни. Матьюди пока остается в самоизоляции, но также будет протестирован в ближайшие недели.