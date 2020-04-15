Двое футболистов "Ювентуса" выздоровели после коронавируса
15 апреля, 2020, 16:46
Игроки итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала и Даниэле Ругани сдали первые отрицательные тесты на COVID-19
Об этом сообщает juvefc.com.
Дибала, Ругани и Блез Матюиди были одними из первых игроков в чемпионате Италии, которые заразились коронавирусом, что заставило не только футболистов первой команды, но и всех работников клуба (более 200 человек) отправиться на карантин.
Полузащитник Пауло Дибала и защитник Даниэле Ругани сдали новые тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Теперь игроков ждет второй тест, который будет проведен в ближайшие дни. Матьюди пока остается в самоизоляции, но также будет протестирован в ближайшие недели.
- 12 марта у защитника итальянского "Ювентуса" Даниэле Руганьи диагностировали коронавирус .
- 21 марта аргентинский футболист "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что болен коронавирусом.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-