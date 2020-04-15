Бизнес предложил власти три решения для облегчения условий карантина
Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса , проведенного ассоциацией.
При этом 23% опрошенных считают целесообразным оставить нынешние ограничения в полном объеме.
Согласно исследованию, в котором приняли участие представители 122 компаний-членов ЕБА, половина респондентов считает нынешние ограничения обоснованными, еще 36% - жесткими, 7% - мягкими, еще 7% считают необходимым их усилить.
"Бизнес быстро адаптируется к новым реалиям и делает все, чтобы поддержать сотрудников. Однако результаты опроса показывают, что у некоторых компаний уже заканчивается запас прочности, и длительного карантина они просто могут не выдержать ", - заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.
Согласно результатам опроса, 83% компаний работают удаленно, 20% пошли на сокращение зарплаты, 15% - отправили сотрудников в оплачиваемый отпуск, 4% - сократили штат.
При этом каждая четвертая компания ищет новые возможности для развития, а 8% не почувствовали влияния карантина.
59% респондентов готовы возобновить работу компаний уже сейчас, учитывая правила индивидуальной защиты, 41% хотели бы работать дистанционно, даже если это будет предусматривать снижение дохода.
"Топ-3 необходимые для решения в текущей ситуации, по мнению бизнесменов - это улучшение системы диагностики вируса, обеспечение страны тестами в достаточном количестве, установление четких правил карантина и контроль за их выполнением, а также снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда", - заявили в Ассоциации.
Кроме этого, бизнес считает целесообразной компенсацию части заработной платы работникам предприятий, которые были вынуждены пойти на карантин, восстановление регулярного движения общественного транспорта, отмену налогообложения депозитов как для физических, так и для юридических лиц.
Опрос проводился с 31 марта по 7 апреля 2020 года. По состоянию на 7 апреля компании сообщают о следующих финансовых последствия ограничительных мер: 70% опрошенных компаний потеряли до 50% доходов, еще 18% потеряли 50-75% доходов. Об увеличении доходов сообщают 10%, еще 2% рассматривают вариант закрыть бизнес, заявили в Ассоциации.
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Напомним, ранее глава Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова предложила властям рассмотреть временную отмену единого социального взноса и НДФЛ по крайней мере для тех сфер, которые пострадали больше всего и уже закрылись. По мнению представителя СУП, это поможет сохранить рабочие места и поддержать экономику.
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