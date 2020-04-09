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Espreso.tvОбществоБизнес предложил правительству модель сохранения рабочих мест на период карантина

Бизнес предложил правительству модель сохранения рабочих мест на период карантина


фото: youtube
Временная отмена единого социального взноса и НДФЛ по крайней мере для тех сфер, которые пострадали больше всего и уже закрылись, поможет сохранить рабочие места и поддержать экономику

Такое предложение высказала руководительница Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова в интервью для программы "Еспресо Капитал" с Андреем Яницким.

"Есть легкий, по нашему мнению, подход. Он не позволит много сэкономить бизнесменам, предпринимателям, но он направлен на сохранение рабочих мест. Речь идет об отмене единого социального взноса и НДФЛ на время как минимум для тех сфер, которые пострадали больше всего и уже закрылись, а как максимум - для всех компаний", - отметила Глазкова.

"Чтобы можно было по крайней мере эти 40% налогов пока не платить, а направить эти деньги как раз на поддержку хотя бы частично заработной платы работникам и на содержание всех рабочих мест, чтобы людей не увольняли", - продолжила она.

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