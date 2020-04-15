16 апреля Рада соберется на внеочередное заседание

15 апреля, 2020, 15:19

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины начнется в 13:00 16 апреля

Соответствующее распоряжение главы парламента Дмитрия Разумкова опубликовано на сайте парламента.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 16 апреля 2020 , на котором рассмотреть такие вопросы ", - говорится в документе.

На повестку дня заседания вынесены следующие вопросы:

1) проект закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (от 04.02.2020 № 01-01 / 114 предоставлено 07.02.2020, представление Комитета - 12.03.2020) ( реестр. № 0034);

2) проект закона Украины о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение) (вручено 19.09.2019) (рег. № 1043);

3) проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение) (предоставлено 12.03.2020) (рег. № 2653);

4) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей) (проект н.д. О.Федиенка предоставлено 28.12.2019, представление Комитета - 27.02.2020) (рег. № 2654);

5) проект закона Украины об оборонных закупках (второе чтение) (предоставлено 17.03.2020) (рег. № 2398-д).