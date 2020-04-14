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Espreso.tvОбществоРада проведет внеочередное заседание 16 апреля, - Кравчук

Рада проведет внеочередное заседание 16 апреля, - Кравчук


фото: Facebook
Основным законопроектом в повестке дня на четверг, 16 апреля, будет законопроект №1043 "О внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры"

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

"Основной пункт в повестке дня - законопроект изменений в регламент 1043. Сегодня его одобрил регламентный комитет ВР", - заявила Кравчук.

Нардеп добавила, что кадровые вопросы Верховная Рада 16 апреля не будет рассматривать.

Также, по ее словам, в повестку дня могут включить и другие законопроекты, которые заждались рассмотрения. В частности, Рада может рассмотреть законопроект об оборонных закупках во втором чтении.

  • Напомним, Рада хочет принять закон, разрешающий бороться с  "законодательным спамом". Этот вопрос обострился после того, как к закону о регулировании банковской деятельности подали более 16 тысяч поправок.
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