Зеленский сообщил, где можно смотреть Пасхальные богослужения

14 апреля, 2020, 22:03

Пасхальные богослужения в прямом эфире будут транслировать общенациональные и региональные телеканалы Украины

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют провести Пасху дома. Мы имеем договоренности с украинскими медиагруппами, поэтому вы сможете посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные", - написал Зеленский.

Богослужение Украинской греко-католической церкви будут транслировать такие телеканалы: "Общественное", "ICTV" в 7:30 - 11:00 19 апреля. Православная церковь Украины: "1+1", "Общественное" в 23:30 - 3:00 в ночь с 18 на 19 апреля. Украинская православная церковь: "Украина", "Интер" в 23:00 - 3:00 в ночь с 18 на 19 апреля.

Телеканал Еспресо будет транслировать богослужения из Свято-Михайловского кафедрального собора Православной Церкви Украины в ночь с 18 на 19 апреля с 00:00 до 03:00. А также 19 апреля с 07:30 до 11:00 - Пасхальные богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

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