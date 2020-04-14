Изменения в госбюджет внесли с учетом поддержки МВФ, - Минфин
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, цитирует его пресс-служба.
"Поддержка наших международных партнеров дает нам возможность полностью профинансировать необходимые расходы, прежде всего зарплаты врачей, соцзащиту, а также расходы на инфраструктуру", - сказал он.
Стоит отметить, что в проект госбюджета предусмотрено также финансирование от Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций и донорских учреждений.
Марченко также заявил, что ожидает от Верховной Рады принятия закона о банках или так называемого "антиколомойського" закона, который является одним из требований МВФ для подписания с Украиной новой кредитной программы.
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Напомним, вчера Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности создание фонда противодействия коронавирусу.
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