Изменения в госбюджет внесли с учетом поддержки МВФ, - Минфин

14 апреля, 2020, 11:11

В изменениях в государственный бюджет на 2020 год также заложено ресурсы от международных финансовых организаций и поддержку от Международного валютного фонда

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, цитирует его пресс-служба.

"Поддержка наших международных партнеров дает нам возможность полностью профинансировать необходимые расходы, прежде всего зарплаты врачей, соцзащиту, а также расходы на инфраструктуру", - сказал он.

Стоит отметить, что в проект госбюджета предусмотрено также финансирование от Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций и донорских учреждений.

Марченко также заявил, что ожидает от Верховной Рады принятия закона о банках или так называемого "антиколомойського" закона, который является одним из требований МВФ для подписания с Украиной новой кредитной программы.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности создание фонда противодействия коронавирусу.