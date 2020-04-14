Испания достигла пика эпидемии коронавируса, - министр здравоохранения
Об этом заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла, сообщает La Vanguardia .
Министр отметил, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей выросло лишь на 3 процента.
"Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика", - заявил он.
Министр добавил, что страна еще находится на карантине.
Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, Испания занимает второе место по количеству зараженных коронавируса в мире. В этой стране 170 099 зараженных.
Напомним, в Испании с 13 апреля возобновили работу предприятия , не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.
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