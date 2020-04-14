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Espreso.tvОбществоИспания достигла пика эпидемии коронавируса, - министр здравоохранения

Испания достигла пика эпидемии коронавируса, - министр здравоохранения


фото: reuters
Испания достигла пика распространения коронавируса, задачей власти остается уменьшение количества новых зараженных

Об этом заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла, сообщает La Vanguardia .

Министр отметил, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей выросло лишь на 3 процента.

"Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика", - заявил он.

Министр добавил, что страна еще находится на карантине.

Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, Испания занимает второе место по количеству зараженных коронавируса в мире. В этой стране 170 099 зараженных.

Напомним, в Испании с 13 апреля возобновили работу предприятия , не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.

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