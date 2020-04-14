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Espreso.tvОбществоВ мире уже более 1,9 млн больных коронавирусом, количество жертв достигает 120 тысяч

В мире уже более 1,9 млн больных коронавирусом, количество жертв достигает 120 тысяч

По состоянию на утро вторника общее число зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет более 1,92 миллиона, включая почти 120 тысяч смертельных

Об этом сообщает Worldometer.

Утром 14 апреля общее число подтвержденных в мире случаев коронавируса составляет 1926275, включая 119 730 летальных случаев и 452414 пациентов, которые уже вылечились.

В тройке лидеров по количеству заражений сейчас находятся США (587 155 случаев), Испания (171 000) и Италия (159 516).

А вот Китай, где в декабре 2019 году произошла первая вспышка этой болезни, сейчас находится аж на 6 месте - китайские власти уже ранее заявили о победе над коронавирусом.

Как сообщалось, по состоянию на утро 14 апреля, в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

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