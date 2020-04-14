Во Львове с подозрением на коронавирус умер мужчина

14 апреля, 2020, 14:07

Ночью 14 апреля во Львове умер 71-летний пациент с подозрением на коронавирус

Об этом в Facebook сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.

"К сожалению, опять печальные новости, сегодня ночью умер больной с подозрением на COVID-19 - 71- летний мужчина", - отметил Берник.

Берник также сообщил, что за сутки в больницу обратилось 45 человек, из них 13 были госпитализированы. Всего в больнице находятся 86 человек, 37 из которых с подтвержденным коронавируса. Состояние 20 пациентов оценивается как тяжелое, они ожидают результатов ПЦР-тестирования.

Напомним, в Житомирской области в 12 медиков лабораторно подтвердили коронавирус . Состояние одного из медработников оценивается как среднетяжелое.

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