Во Львове с подозрением на коронавирус умер мужчина
14 апреля, 2020, 14:07
Ночью 14 апреля во Львове умер 71-летний пациент с подозрением на коронавирус
Об этом в Facebook сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.
"К сожалению, опять печальные новости, сегодня ночью умер больной с подозрением на COVID-19 - 71- летний мужчина", - отметил Берник.
Берник также сообщил, что за сутки в больницу обратилось 45 человек, из них 13 были госпитализированы. Всего в больнице находятся 86 человек, 37 из которых с подтвержденным коронавируса. Состояние 20 пациентов оценивается как тяжелое, они ожидают результатов ПЦР-тестирования.
- Напомним, в Житомирской области в 12 медиков лабораторно подтвердили коронавирус . Состояние одного из медработников оценивается как среднетяжелое.
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