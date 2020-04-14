В Житомирской области в 12 медиков подтвердили COVID-19

14 апреля, 2020, 13:28

В Житомирской области в 12 медиков лабораторно подтвердили коронавирус. Состояние одного из медработников оценивается как среднетяжелое

Об этом во время брифинга заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

Суслик отметил, что 11 медицинских работников находятся на самоизоляции приходя амбулаторно и еще один находится под наблюдением врачей.

"На сегодняшний день в Житомирской области насчитывают 12 медицинских работников, которые заболели. Из 12 человек только один человек находится в Бердичевской центральной городской больнице на лечении. Ее состояние ближе к средней тяжести, она получает симптоматическую терапию без дыхательной поддержки кислородом", - сообщил Суслик .

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Киеве еще один летальный случай коронавируса. Всего заразился 551 киевлянин .

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