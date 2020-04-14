В Киеве более полутысячи случаев заражения COVID-19, - Кличко
Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на ежедневном брифинге, передает Еспресо.TV .
Кличко отметил, что за минувшие сутки в Киеве общее количество установленных случаев COVID-19 в городе составила 551.
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Всего, за время эпидемии в столице от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 больных.
За сутки зарегистрировали еще 56 случаев коронавируса.
Среди новых зараженных 5 медиков.
Мэр города уточнил, что заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, а также 24 человека в возрасте от 21 до 82 лет.
Заразилось шестеро детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Медобследование прошли 230 служителей Лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации.
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