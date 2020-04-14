В Житомирской области спасатели тушат 40 га лесных пожаров

14 апреля, 2020, 09:29

В Житомирской области сотрудники ГСЧС тушат пожары общей площадью 40 га на территории Радогощанского, Народичского и Клищивского лесничеств

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Так, по состоянию на 7:00 вторника, 14 апреля, спасатели локализовали пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивского: сейчас открытого огня нет, наблюдается тление 2 ячеек на общей площади около 5 га.

Накануне, 13 апреля, в ГСЧС поступила информация о возгорании сухой травы, лесной подстилки и кустарников на площади около 35 га вблизи с. Радогоща Лугинского района на территории Радогощанского лесничества.

По состоянию на 7:00 вторника, 14 апреля, к тушению этого пожара привлечено 100 человек и 21 единицу техники.

Кроме того, в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

Напомним, ранее руководитель Госагентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова заявила о уничтожения пожаром 20 тыс. га территории.

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