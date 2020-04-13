Масштабы пожара очень большие, - руководитель Госагентства по управлению Зоной отчуждения
Об этом она сказала в программе "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.
"Масштабы, к сожалению, очень велики. Из-за большого задымления мы не можем назвать количество гектаров. Горит примерно, низовым пожаром, 20 га, но огнем прошло гораздо больше. Пришли подсчеты, что больше 20 тыс. га прошло пожаром. В это количество входит также горельник 2015 года. Тогда был большой пожар, когда сгорело почти 15 тыс. га. К сожалению, с этим горельником ничего не сделали за последние годы, и когда туда попал, он сразу же загорелся. Большое количество возгораний, одновременно проходящих по периметру Зоны отчуждения, является очень странным. Удивлены и ГСЧС и полиция, потому что одновременно идут такие возгорания в разных концах Зоны отчуждения. Сегодня сообщили, что 2 часа назад поймали поджигателя, который зажег траву в селе Соколы", - сказала Павлова.
Также она отметила, что в местах Рыжего леса прошел возгорание именно травяного покрова. "То есть там не было верхового возгорания, стволы не горели, а только сухая трава", - добавила Павлова.
Она рассказала, что уровень радиации допустимый по норме. Мониторинг проводится на постоянной основе. Павлова также прокомментировала ситуацию с фото пожарных, отдыхавших на траве и добавила, что ротация отрядов ГСЧС проводится на постоянной основе, но они очень устают.
"Они работают и днем и ночью. Эти фото фиксируют, когда машина набирает воду или заправляется, а пожарные пытаются отдохнуть. Государство обеспечивает их питанием три раза в день и предоставляет общежития. Они снабжены всем минимально необходимым в день. Сегодня мы получили несколько запросов на волонтерскую помощь", - отметила Павлова.
- Напомним, огонь в зоне ЧАЭС добрался до Припяти .
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