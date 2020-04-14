В Житомире коронавирус обнаружили у главврача Центра первичной помощи
14 апреля, 2020, 15:59
В Житомире коронавирус лабораторно подтвердился у главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Ивана Дидыка
Об этом Дидык рассказал местному изданию Житомир.info.
"Да, это правда, подтвердили сегодня утром, - говорит главврач. - Трудно сказать откуда взялся, контактов явных не было, за границей не был... С врачами Центра ПМСП я фактически не контактировал, тем, с кем контактировал, сделан анализ на ПЦР. Контактных лиц в Центре около десяти, и еще жена, с другими родственниками последние три недели не контактировал вообще", - сказал Дидык.
Он находится в Житомирской городской больницы №1.
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