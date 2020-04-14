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Espreso.tvОбществоВ Житомире коронавирус обнаружили у главврача Центра первичной помощи

В Житомире коронавирус обнаружили у главврача Центра первичной помощи


фото: reuters
В Житомире коронавирус лабораторно подтвердился у главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Ивана Дидыка

Об этом Дидык рассказал местному изданию Житомир.info.

"Да, это правда, подтвердили сегодня утром, - говорит главврач. - Трудно сказать откуда взялся, контактов явных не было, за границей не был... С врачами Центра ПМСП я фактически не контактировал, тем, с кем контактировал, сделан анализ на ПЦР. Контактных лиц в Центре около десяти, и еще жена, с другими родственниками последние три недели не контактировал вообще", - сказал Дидык.

Он находится в Житомирской городской больницы №1.

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