В Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавируса: умер директор одного из местных рынков
Об этом сообщает Укринформ.
"Пациент был в тяжелом состоянии, он ночью умер", - говорится в сообщении.
О госпитализации директора рынка сообщил председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок на брифинге 7 апреля.
"Мужчина находится в областной инфекционной больнице, уже трое суток он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал тогда глава области.
Он отмечал, что в области это единственный больной коронавирусом, которому необходима ИВЛ.
По словам медиков, первые симптомы появились у этого пациента еще 19 марта. В течение недели он занимался самолечением, когда же обратился за помощью к медикам, ему сделали рентген и диагностировали пневмонию. 3 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция.
Это второй летальный случай от коронавируса в Запорожской области.
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- В Украине зафиксировано 3 372 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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