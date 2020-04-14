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Espreso.tvОбществоВ Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавируса: умер директор одного из местных рынков

В Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавируса: умер директор одного из местных рынков


фото: reuters
В Запорожье зафиксировали первый летальный случай от COVID-19: умер 65-летний житель города, который долгое время занимался самолечением

Об этом сообщает Укринформ.

"Пациент был в тяжелом состоянии, он ночью умер", - говорится в сообщении.

О госпитализации директора рынка сообщил председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок на брифинге 7 апреля.

"Мужчина находится в областной инфекционной больнице, уже трое суток он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал тогда глава области.

Он отмечал, что в области это единственный больной коронавирусом, которому необходима ИВЛ.

По словам медиков, первые симптомы появились у этого пациента еще 19 марта. В течение недели он занимался самолечением, когда же обратился за помощью к медикам, ему сделали рентген и диагностировали пневмонию. 3 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция.

Это второй летальный случай от коронавируса в Запорожской области.

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