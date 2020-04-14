В итальянском клубе все больные футболисты выздоровели после коронавируса

14 апреля, 2020, 11:11

Все футболисты итальянского клуба "Сампдория", которые болели коронавирусом, выздоровели

Об этом заявил главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери, сообщает Football Italia.

"Все наши игроки вылечились. Было не очень приятно услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, у меня была возможность периодически общаться с ними", - сказал Раньери.

Первым футболистом "Сампдории", заразившимся коронавирусом, стал нападающий Габбьядини. Впоследствии заражение было выявлено в шести его одноклубников, а генуэзцы стали лидерами по этому показателю. В конце марта 28-летний Габбьядини заявил, что новый тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Напомним, 13 апреля украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, что эпидемия коронавируса в Италии постепенно идет на спад.

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