 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине обнаружили первый случай заражения коронавирусом среди заключенных

В Украине обнаружили первый случай заражения коронавирусом среди заключенных


фото: reuters
В Украине первый случай заражения коронавируса среди заключенных зафиксировали у женщины

Об этом сообщает 24 канал .

"Женщина прибыла в черновицкую тюрьму из изолятора временного содержания (ИВС) с признаками острой респираторной инфекции еще 28 марта. После этого ее сразу направили в медицинское учреждение, где лабораторно и был установлен COVID-19", - говорится в сообщении.

В Государственной уголовно-исполнительной службе (ГУИС) заверили, что осужденная из ИВС не попала в СИЗО и находится в больнице. Поэтому других случаев заражения коронавируса ни среди заключенных, ни работников ГУИС не обнаружено. Ежедневно проводится мониторинг актуального состояния здоровья осужденных, работников, а также работников медицинских учреждений.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

  • В Украине зафиксировано 3 372 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать