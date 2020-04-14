В Украине обнаружили первый случай заражения коронавирусом среди заключенных
Об этом сообщает 24 канал .
"Женщина прибыла в черновицкую тюрьму из изолятора временного содержания (ИВС) с признаками острой респираторной инфекции еще 28 марта. После этого ее сразу направили в медицинское учреждение, где лабораторно и был установлен COVID-19", - говорится в сообщении.
В Государственной уголовно-исполнительной службе (ГУИС) заверили, что осужденная из ИВС не попала в СИЗО и находится в больнице. Поэтому других случаев заражения коронавируса ни среди заключенных, ни работников ГУИС не обнаружено. Ежедневно проводится мониторинг актуального состояния здоровья осужденных, работников, а также работников медицинских учреждений.
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- В Украине зафиксировано 3 372 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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