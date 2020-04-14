В Румынии продлили чрезвычайное положение еще на месяц

14 апреля, 2020, 16:39

Президент Румынии Йоханнис подписал во вторник указ о продлении чрезвычайного положения еще на месяц, до 15 мая

Об этом сообщает mbs.

"Совершенно очевидно, что мы боремся с эпидемией, которую чрезвычайно трудно контролировать", - заявил глава румынского государства.

Йоганнис объяснил, что продление чрезвычайного положения необходимо для принятия эффективных мер по борьбе с пандемией COVID-19.

"Несмотря на беспрецедентные ограничения, принятые государствами мира, нет явных признаков возможного замедления темпов развития глобальной пандемии. Напротив, число людей, зараженных коронавирусом, а также количество погибших ежедневно увеличивается угрожающими темпами", - отметил Йоганнис.

Читайте также: Франция продлит карантин до 10 мая

Он добавил, что опасность не миновала, и ослабление ограничений может привести к резкому росту новых случаев заражения, переполнению больниц и огромному давлению на систему здравоохранения.