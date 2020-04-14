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Espreso.tvОбществоВ Румынии продлили чрезвычайное положение еще на месяц

В Румынии продлили чрезвычайное положение еще на месяц


фото: reuters
Президент Румынии Йоханнис подписал во вторник указ о продлении чрезвычайного положения еще на месяц, до 15 мая

Об этом сообщает mbs.

"Совершенно очевидно, что мы боремся с эпидемией, которую чрезвычайно трудно контролировать", - заявил глава румынского государства.

Йоганнис объяснил, что продление чрезвычайного положения необходимо для принятия эффективных мер по борьбе с пандемией COVID-19.

"Несмотря на беспрецедентные ограничения, принятые государствами мира, нет явных признаков возможного замедления темпов развития глобальной пандемии. Напротив, число людей, зараженных коронавирусом, а также количество погибших ежедневно увеличивается угрожающими темпами", - отметил Йоганнис.

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Он добавил, что опасность не миновала, и ослабление ограничений может привести к резкому росту новых случаев заражения, переполнению больниц и огромному давлению на систему здравоохранения.

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