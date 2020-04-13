Франция продолжит карантин до 10 мая

13 апреля, 2020, 10:59

Президент Франции Эммануэль Макрон объявит о продлении карантина для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает Le Figaro .

Как пишет издание, карантин во Франции продолжат, вероятно, до 10 мая. Французские власти опасаются сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения болезни.

Вместе с тем большие собрания, культурные или религиозные события могут оставаться запрещенными и после 10 мая.

"Этот тип собрания является очагом эпидемии, которая распространяется гораздо опаснее, чем контакт между людьми на улице", - сказал профессор Дидье Рауль во время дискуссии за закрытыми дверями с Макроном.

Напомним, во Франции с начала вспышки эпидемии коронавируса умерли 14 тыс. 393 человека, из них 310 - за последние сутки. За все время 9 тыс. 253 человека умерли в больнице и 5 тыс. 140 человек в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Отметим, сегодня в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом.