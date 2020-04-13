От коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры, - Вятрович

13 апреля, 2020, 21:19

Среди служителей Украинской православной церкви Московского патриархата зафиксирована уже третья смерть от коронавируса. Умер 40-летний монах Почаевской Лавры, что на Тернопольщине

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

От коронавируса умер 40-летний монах Почаевской Лавры на Тернопольщине.

"Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса в Украине. Только в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных в сутки это число выросло втрое. Уже двое монахов - 73 и 47 лет - умерли. Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры. И это - только верхушка айсберга ", - отметил Вятрович.

Напомним, 13 апреля в Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай смерти от коронавируса в монастыре. В связи со вспышкой инфекции в Лавре киевская власть решили закрыть монастырь на карантин.

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