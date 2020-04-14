В ФИФА рассказали, когда возобновятся матчи сборных
Об этом заявил президент КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни, сообщает AP .
По его словам восстановить матчи сборных в 2020 году будет проблематично.
"Я считаю, что национальный футбол является приоритетом. Сентябрь все еще в планах, но я не уверен в этом, поскольку сейчас все меняется. Не исключено, что будут проблемы с пересечением международных границ. Если мы получим зеленый свет, чтобы сыграть футбольный матч, я очень сомневаюсь, что он будет с болельщиками. я просто не вижу этого. Думаю, что это очень большой риск ", - сказал Монтальяни.
Вместе с тем он выразил убеждение, что в марте 2021 года национальные сборные уже будут играть.
"Абсолютно уверен, что с мартовским окном в 2021 году будет в порядке. Первоочередная задача - помочь национальным лигам. Тогда посмотрим на наши соревнования", - констатировал Монтальяни.
- УЕФА и Ассоциация европейских клубов договорились о формате спасения футбольного сезона , который доигрывают без зрителей изменениями в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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