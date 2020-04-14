В Британии количество жертв коронавируса превысило 12 тысяч

14 апреля, 2020, 18:04

В Великобритании с начала пандемии от коронавируса умерли 12 107 человек, число зараженных приближается к 100 тысячам

По данным Министерства здравоохранения Великобритании, за минувшие сутки в больницах скончались 778 пациентов с COVID-19. Показатель суточной смертности снова вырос по сравнению с днем ранее, когда сообщили о 717 летальных случаях.

В больницах Англии от коронавируса умерли 744 человека за последние 24 часа. Пациентам было от 34 до 102 лет.

В Британии на коронавирус проверили 302 599 человек, из которых 93 873 - положительные случаи.

МЗ Великобритании сообщает о летальных случаях, зафиксированных в больницах. В то же время, по данным Управления национальной статистики (ONS), количество смертей от COVID-19 на самом деле выше на 15%.

"Последние сравнительные данные о смертности от COVID-19 до 3 апреля показывают, что в Англии и Уэльсе было 6 235 летальных случаев. Если посмотреть на данные по Англии, это на 15% выше, чем данные Национальной службы здравоохранения, поскольку они включают все упоминания COVID-19 в свидетельстве о смерти", - заявил Ник Страйп, руководитель отдела анализа состояния здоровья ONS.