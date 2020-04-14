Смертность от коронавируса в Британии может быть выше из-за новых данных, - управление национальной статистики
Об этом сообщает Reuters.
Согласно данным управления национальной статистики, до 3 апреля в Англии и Уэльсе умерли 6 235 человек. При этом в свидетельствах о смерти был упомянут COVID-19.
"Если посмотреть на данные по Англии, это на 15% выше, чем цифры NHS (Национальная служба здравоохранения, - ред.), поскольку они включают все упоминания COVID-19 в свидетельстве о смерти, включая подозрения на COVID-19", - говорится в сообщении.
В отличие от ежедневных официальных данных правительства страны, которые показывают только смертельные случаи в больницах, во вторник цифры включают смертельные случаи, в частности, в домах престарелых.
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Так, почти половина смертей, зарегистрированных на 14 неделе эпидемии в Лондоне, была связана с COVID-19. До 3 апреля смертельные случаи с упоминанием COVID-19 составляли 21,2% всех смертей по сравнению с 4,8% на предыдущей неделе.
Согласно последним данным о ежедневной смертности в Соединенном Королевстве, в больницах от коронавируса умерли 11 329 человек. Общее число инфицированных в стране приближается к 90 тысячам.
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