В Эквадоре застрелили 20-летнего футболиста

13 апреля, 2020, 10:47

20-летний футболист эквадорского "Гуякиль" Эдвин Эспиноза был застрелен возле своего дома

Об этом сообщает Radio Farra y twitter.

Инцидент произошел 11 апреля в одном из самых известных районов города Гуякиль, где жил футболист. Преступник подошел к Эспинозе и несколько раз выстрелил в него. Медикам не удалось спасти спортсмена.

20-летний Эспиноза был воспитанником "Гуякиль". Он находился в академии клуба с 12 лет.