В Эквадоре застрелили 20-летнего футболиста
13 апреля, 2020, 10:47
20-летний футболист эквадорского "Гуякиль" Эдвин Эспиноза был застрелен возле своего дома
Об этом сообщает Radio Farra y twitter.
Инцидент произошел 11 апреля в одном из самых известных районов города Гуякиль, где жил футболист. Преступник подошел к Эспинозе и несколько раз выстрелил в него. Медикам не удалось спасти спортсмена.
20-летний Эспиноза был воспитанником "Гуякиль". Он находился в академии клуба с 12 лет.
Urgente- Radio Farra 95.7 FM (@ RadioFarra957) April 12, 2020
En la jornada de este sábado, se pudo conocer mediante la cuenta Twitter de Guayaquil City, que el futbolista de la Reserva del club, Edwin Espinoza, perdió la vida. pic.twitter.com/9HYltwQbQA
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