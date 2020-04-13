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Espreso.tvСпортВ Эквадоре застрелили 20-летнего футболиста

В Эквадоре застрелили 20-летнего футболиста


фото: abc.es
20-летний футболист эквадорского "Гуякиль" Эдвин Эспиноза был застрелен возле своего дома

Об этом сообщает Radio Farra y twitter.

Инцидент произошел 11 апреля в одном из самых известных районов города Гуякиль, где жил футболист. Преступник подошел к Эспинозе и несколько раз выстрелил в него. Медикам не удалось спасти спортсмена.

20-летний Эспиноза был воспитанником "Гуякиль". Он находился в академии клуба с 12 лет.

 

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