Ученые прогнозируют новые вспышки Covid-19 и появление его новых типов

14 апреля, 2020, 11:02

Исследователи из Кембриджского университета изучили филогенетическую эволюцию коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, какие мутации он испытывал, мигрируя из Азии в другие части мира

Статья об этом опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences .

В своей работе ученые провели анализ 160 полных геномов вируса, полученных от больных с тяжелыми симптомами Covid-19, сообщает Naked Science .

Во время исследований были выделены три основных генетических варианта SARS-CoV-2. Авторы работы присвоили им индекс A, B и С - соответственно по времени происхождения.

При этом распространение вариантов вируса оказалось достаточно неожиданным. Так, исходный тип A, который передался людям от летучих мышей и из которого с наибольшей вероятностью началась эпидемия в Ухане, оказался далеко не самым распространенным как в Китае, так и в Восточной Азии в целом.

Оказалось, типы A и С более распространены в Европе и США. В Восточной Азии же частым стал тип B: при этом за пределы региона он распространялся, мутируя в производные типы. Это может быть либо следствием эффекта основателя, или признаком того, что за пределами Азии наблюдается заметная иммунологическая и экологическая устойчивость к SARS-CoV-2 типа B.

Но картина распространения различных типов вируса далеко не везде однородна. Так, несмотря на доминирование разновидностей A и С в Европе, наиболее распространенным в Швейцарии, Германии, Бельгии и Нидерландах оказался именно тип B. Этот факт свидетельствует о том, что вирус мог попасть в перечисленные страны непосредственно из Китая.

А вот в первых больных в Италии, Франции, Англии и Швеции обнаружили именно тип С. На материковом Китае этот тип коронавируса отсутствует полностью, однако единичные случаи заражения типу С обнаружены в других странах и регионах Юго-Восточной Азии: Сингапуре, Южной Корее и Гонконге .

Читайте также: Коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров и переноситься на обуви, - ученые

Детальное изучение геномов позволило ученым проследить пути мутаций и распространения патогенов. В некоторых случаях пути вируса были такими, которым могли бы позавидовать опытные путешественники. Так, вирусный геном, полученный у мексиканского пациента (Covid-19 у него был диагностирован 28 февраля), "мигрировал" из Италии. При этом "итальянский" подтип вируса происходит от первого задокументированного больного в Мюнхене; он, в свою очередь, заразился от своего коллеги из Шанхая, который получил вирус во время поездки в Ухань с родителями.

Работа, проведенная учеными из Кембриджа, позволяет не только пролить свет на эволюцию вируса, но и предусмотреть такие вспышки заболеваемости и принять превентивные меры. Также ученые отметили, что следует ожидать появления новых типов SARS-CoV-2 в ближайшее время: чтобы преодолевать устойчивость иммунной системы, патогена необходимо меняться.