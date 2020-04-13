Коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров и переноситься на обуви, - ученые
Об этом сообщает New York Post.
"Характеристики распределения аэрозоля ... указывают на то, что дальность передачи COVID-19 может достигать 4 м", - говорится в отчете, основанном на изучении образцов поверхности и воздуха из отделения интенсивной терапии и отделения COVID-19 в одной из больниц Уханя .
Это более чем вдвое больше, чем говорится в руководствах по социальному дистанцированию.
"Кроме того, половина образцов с подошв ботинок медицинского персонала отделения интенсивной терапии показала положительный результат", - пишут исследователи.
Таким образом, подошвы обуви медицинского персонала могут также быть переносчиком вируса.
Центр по борьбе с болезнями и профилактике заболеваний США рекомендует 4 м для социального дистанцирования, тогда как Всемирная организация здравоохранения утверждает, что достаточно всего 1-1,5 м для того, чтобы обезопасить себя от контакта.
По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 13 апреля общее число заражений коронавируса в мире составляет 1853 517. Количество смертей от этой болезни достигло 114 257. А число тех, кто уже вылечился, - 423729.
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