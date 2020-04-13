Коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров и переноситься на обуви, - ученые

13 апреля, 2020, 13:46

Согласно отчету Центра по борьбе с болезнями и профилактике заболеваний США коронавирус может перемещаться по воздуху не менее чем на 4 метра

Об этом сообщает New York Post.

"Характеристики распределения аэрозоля ... указывают на то, что дальность передачи COVID-19 может достигать 4 м", - говорится в отчете, основанном на изучении образцов поверхности и воздуха из отделения интенсивной терапии и отделения COVID-19 в одной из больниц Уханя .

Это более чем вдвое больше, чем говорится в руководствах по социальному дистанцированию.

"Кроме того, половина образцов с подошв ботинок медицинского персонала отделения интенсивной терапии показала положительный результат", - пишут исследователи.

Таким образом, подошвы обуви медицинского персонала могут также быть переносчиком вируса.

Центр по борьбе с болезнями и профилактике заболеваний США рекомендует 4 м для социального дистанцирования, тогда как Всемирная организация здравоохранения утверждает, что достаточно всего 1-1,5 м для того, чтобы обезопасить себя от контакта.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 13 апреля общее число заражений коронавируса в мире составляет 1853 517. Количество смертей от этой болезни достигло 114 257. А число тех, кто уже вылечился, - 423729.