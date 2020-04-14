Трамп заявил о замедлении распространения эпидемии коронавируса в США
"Америка делает существенно важные успехи в борьбе с вирусом. За выходные количество зарегистрированных в сутки новых случаев заражения снижалась, снижалась на территории всей страны", - заявил президент США на ежедневном брифинге в Белом доме.
Он поблагодарил медиков за работу и отметил снижение числа необходимых госпитализаций в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана.
"Это доказательство того, что принятая стратегия борьбы против вируса работает. Это означает, что американцы следуют указанным требованиям. Невероятным является то, что они сделали", - заявил Трамп.
Напомним, что США лидируют по числу случаев заражения и летальных случаев - более 558 тыс американцев заболели COVID-19, из них более 22 тыс умерли.
По оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний США приблизились к пику пандемии коронавируса.
Во всем мире коронавируса заразились более 1,9 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли почти 120 тыс пациентов.
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