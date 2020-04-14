Российского обидчика Гвоздика оштрафовали за нарушение карантина в Канаде

14 апреля, 2020, 15:39

В Канаде за нарушение карантина оштрафовали российского боксера Артура Бетербиева, который отобрал чемпионский пояс у украинца Александра Гвоздика

Об этом сообщает USACHEV TV .

По словам чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) Артура Бетербиева, его оштрафовали в Канаде за то, что он жарил в лесу шашлыки во время карантина.

"Со мной и моим другом случился неприятный и одновременно смешной случай. Мы в период карантина выехали на природу в пригород, за 100 км от Монреаля, и нас остановили полицейские. У нас спросили, откуда мы и напомнили, что покидать свой населенный пункт, мы не имеем права. Так, сначала мы попытались сказать, что не знали об этом правиле. Я попытался сказать, что не знаю французского языка, но они нам все равно выписали по 1000 долларов штрафа. но самое главное - сопровождали нас до въезда в Монреаль", - рассказал Бетербиев.

В октябре 2019 года Гвоздик проиграл Бетербиеву нокаутом в объединительном поединке.

Напомним, 9 апреля Артур Бетербиев заявил, что предоставит Александру Гвоздику право на реванш, если украинец вновь получит титул.

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