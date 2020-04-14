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Espreso.tvОбществоОбщались на религиозной почве: на Николаевщине зафиксирована вспышка COVID-19

Общались на религиозной почве: на Николаевщине зафиксирована вспышка COVID-19


фото: reuters
По состоянию на 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев коронавируса, все они зарегистрированы в Вознесенском районе

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.

"14.04.2020 выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в с. Вороновка, 6 человек из г.. Вознесенская (4 из одной семьи) и 1 из с. Прибужаны. Указанные лица относятся к тесного круга общения, с ранее зараженными по религиозному признаку ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, за медицинской помощью обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19, из низ 1 человек госпитализирован в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", другим назначено амбулаторное лечение. Еще 14 человек проверяют на коронавирус.

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