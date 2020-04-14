На Львовщине полиция составила 91 админпротокол за пребывание в парках и скверах
Об этом во время брифинга сообщил начальник Нацполиции во Львовской области Василий Виконский.
"Составлено более 450 протоколов... 325 направлены в суды. Рассмотрение в судах намечено на конец апреля - начало мая этого года", - заявил Виконский.
Начальник Нацполиции во Львовской области подчеркнул, что больше всего, а это 91 протокол, полицейские составили за игнорирование запрета пребывания в парках, скверах и других общественных местах.
"91 протокол составлен на граждан, находившихся в парках, скверах и лесопарках, 74 - на граждан, находящихся в общественных местах без защитных масок, еще 43 протокола составили на граждан, находившихся в прибрежных зонах, 84 - на предпринимателей, 13 - за нарушение правил самоизоляции, семь - на директоров рынков, 19 - на пассажирских перевозчиков", - отметил Виконский.
По словам Виконского, суды рассмотрели почти 30 протоколов. По десяти суды вынесли устные предупреждения, в восьми случаях наложили штрафы, закрыли семь админпроизводств и четыре направили на доработку.
- Напомним, 13 апреля сотрудники Государственной пограничной службы на границе Сумской и Черниговской области обнаружили двух украинском, которые нарушили правила самоизоляции во время карантина.
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