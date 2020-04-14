На Львовщине полиция составила 91 админпротокол за пребывание в парках и скверах

14 апреля, 2020, 19:08

Во Львовской области полиция составила 91 административный протокол на граждан, находившихся в парках, скверах и лесопарках. Всего за нарушение карантина составлено более 450 админпротоколов

Об этом во время брифинга сообщил начальник Нацполиции во Львовской области Василий Виконский.

"Составлено более 450 протоколов... 325 направлены в суды. Рассмотрение в судах намечено на конец апреля - начало мая этого года", - заявил Виконский.

Начальник Нацполиции во Львовской области подчеркнул, что больше всего, а это 91 протокол, полицейские составили за игнорирование запрета пребывания в парках, скверах и других общественных местах.

"91 протокол составлен на граждан, находившихся в парках, скверах и лесопарках, 74 - на граждан, находящихся в общественных местах без защитных масок, еще 43 протокола составили на граждан, находившихся в прибрежных зонах, 84 - на предпринимателей, 13 - за нарушение правил самоизоляции, семь - на директоров рынков, 19 - на пассажирских перевозчиков", - отметил Виконский.

По словам Виконского, суды рассмотрели почти 30 протоколов. По десяти суды вынесли устные предупреждения, в восьми случаях наложили штрафы, закрыли семь админпроизводств и четыре направили на доработку.

Напомним, 13 апреля сотрудники Государственной пограничной службы на границе Сумской и Черниговской области обнаружили двух украинском, которые нарушили правила самоизоляции во время карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb