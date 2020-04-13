ГНСУ обнаружила двух нарушителей карантина на границе с Россией

13 апреля, 2020, 13:38

Сотрудники Государственной пограничной службы на границе Сумской и Черниговской области обнаружили двух украинцев, нарушивших правила самоизоляции во время карантина

Об этом сообщили в пресс-служба МВД в Facebook.

"Вчера, 12 апреля, в пункте пропуска "Бачевск" и "Сеньковка" в Сумской и Черниговской областях пограничники обнаружили двух граждан Украины. Оба 31 марта подписали соглашение на самоизоляцию, впрочем, лица сами себе назначили срок карантина и через 12 суток двинулись путешествовать" , - сообщили в МВД.

Правоохранители составили административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).