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Espreso.tvОбществоГНСУ обнаружила двух нарушителей карантина на границе с Россией

ГНСУ обнаружила двух нарушителей карантина на границе с Россией


фото: dpsu.gov.ua
Сотрудники Государственной пограничной службы на границе Сумской и Черниговской области обнаружили двух украинцев, нарушивших правила самоизоляции во время карантина

Об этом сообщили в пресс-служба МВД в Facebook.

"Вчера, 12 апреля, в пункте пропуска "Бачевск" и "Сеньковка" в Сумской и Черниговской областях пограничники обнаружили двух граждан Украины. Оба 31 марта подписали соглашение на самоизоляцию, впрочем, лица сами себе назначили срок карантина и через 12 суток двинулись путешествовать" , - сообщили в МВД.

Правоохранители составили административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

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