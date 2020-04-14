На Днепропетровщине зафиксированы первые заражения COVID-19 среди детей
14 апреля, 2020, 09:06
На Днепропетровщине обнаружили первые случаи заболевания COVID-19 у детей
Об этом сообщили в пресс-службе областного совета.
По состоянию на вечер 13 апреля зафиксированы 11 новых случаев COVID-19 в области, среди пациентов двое детей - 6 и 15 лет.
Шесть из 11 новых случаев зафиксированы в Павлограде, Петропавловском и Павлоградском районах.
- По состоянию на вечер 13 апреля в Черновицкой области зафиксировали уже 546 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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