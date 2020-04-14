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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области на COVID-19 заболели уже 546 человек

В Черновицкой области на COVID-19 заболели уже 546 человек

По состоянию на вечер 13 апреля в Черновицкой области зафиксировали уже 546 случаев заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Так, 13 апреля в области официально подтвердили 84 новых случая заражения коронавирусом, 54 из которых в Черновцах.

"За последнюю неделю число заболевших выросло на 300 человек. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 546 человек", - говорится в сообщении.

В Черновицкой ОГА создали телефонную "горячую линию" для медицинских работников. Все, кому не хватает средств защиты для работы с больными коронавирусом, могут сообщить об этом по телефону +380 (95) 881 20 38.

В пасхальные выходные на Буковине будет действовать особый режим, который начнется в субботу, 18 апреля, в 13:00 и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля.

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