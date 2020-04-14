Мне мстят за конфискацию средств Януковича, - Чорновол

14 апреля, 2020, 17:57

Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила, что уголовное дело против нее - это месть за эту конфискацию $1,5 млрд средств Януковича

Об этом Чорновил заявивла журналиста под стенами Печерского районного суда, передает Еспресо.TV .

"Я требую отвода судьи Вовка. Сейчас этот вопрос будет рассматриваться по причине - конфликт интересов. Судья Вовк - это именно тот судья, который в свое время вынес неправосудное решение против Юрия Луценко. Вместе с Юрием Луценко, когда он был в должности генпрокурора, мы конфисковывали $1,5 млрд средств Януковича ", - заявила Чорновол.

Экс-нардеп подчеркнула, что уголовное дело против нее - это месть за конфискацию средств Януковича, поэтому она заявила об отводе судьи.

"Если сейчас мне мстят за эту конфискацию средств Януковича, а так оно и происходит. Нынешнее уголовное дело против меня - это месть за эту конфискацию в том числе. Соответственно, тут прямой когнфликт интересов. Поэтому я должна была заявить ходатайство об отводе судьи. Сейчас такое счастье, что во время карантина в этом суде оказалось еще дежурят трое дежурных судей и они будут рассматривать этот отвод", - отметила Чорновил.

Напомним, народный депутат от "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что суд по делу Татьяны Чорновол перенесли: адвокаты заявили об отводе судьи.

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