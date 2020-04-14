Кладбища Киева закроют, а поминки перенесут на июнь, - Кличко

14 апреля, 2020, 13:25

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что кладбища города закроют на поминальные дни. Поминки будут отмечать 6 июня

Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

Кличко отметил, что из-за усиления карантина все кладбище города будет закрыто на Поминки.

Он добавил, что поминальные дни будет перенесено в городе на 6 июня.

"Подчеркиваю, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты ... Поминальные дни перенесено на 6 июня", - заявил Кличко.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Киеве подтвердили 551 случай инфицирования COVID-19. Столица опередила Буковину по количеству зараженных.

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