Кладбища Киева закроют, а поминки перенесут на июнь, - Кличко
14 апреля, 2020, 13:25
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что кладбища города закроют на поминальные дни. Поминки будут отмечать 6 июня
Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .
Кличко отметил, что из-за усиления карантина все кладбище города будет закрыто на Поминки.
Он добавил, что поминальные дни будет перенесено в городе на 6 июня.
"Подчеркиваю, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты ... Поминальные дни перенесено на 6 июня", - заявил Кличко.
- Напомним, по состоянию на 14 апреля в Киеве подтвердили 551 случай инфицирования COVID-19. Столица опередила Буковину по количеству зараженных.
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