Губернатор Нью-Йорка о пандемии: худший этап позади
По его словам, распространение инфекции удалось взять под контроль, сообщает Радио Свобода.
Судя по всему, "худшее позади нас, если мы будем продолжать действовать разумно", сказал губернатор.
В то время, как количество умерших в штате от COVID-19 превысила 10 тысяч, количество смертей начало снижаться, число пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19, также пошло на убыль.
Куомо считает, что почти полная остановка экономической активности, закрытия школ и университетов, карантинные меры помогли сдержать распространение коронавируса.
В то же время он отметил, что он совместно с губернаторами шести соседних штатов готовит план постепенного восстановления работы фирм и предприятий.
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Детали плана пока неизвестны, но он начнет осуществляться только после масштабного тестирования жителей штатов с тем, чтобы получить четкое представление об уровне заражений.
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