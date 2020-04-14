Губернатор Нью-Йорка о пандемии: худший этап позади

14 апреля, 2020, 15:02

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что худший этап пандемии коронавируса в штате уже позади

По его словам, распространение инфекции удалось взять под контроль, сообщает Радио Свобода.

Судя по всему, "худшее позади нас, если мы будем продолжать действовать разумно", сказал губернатор.

В то время, как количество умерших в штате от COVID-19 превысила 10 тысяч, количество смертей начало снижаться, число пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19, также пошло на убыль.

Куомо считает, что почти полная остановка экономической активности, закрытия школ и университетов, карантинные меры помогли сдержать распространение коронавируса.

В то же время он отметил, что он совместно с губернаторами шести соседних штатов готовит план постепенного восстановления работы фирм и предприятий.

Читайте также: Трамп заявил о замедлении распространения эпидемии коронавируса в США

Детали плана пока неизвестны, но он начнет осуществляться только после масштабного тестирования жителей штатов с тем, чтобы получить четкое представление об уровне заражений.