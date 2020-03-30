Коронавирус: Грузия вводит комендантский час

30 марта, 2020, 18:14

В понедельник, 30 марта, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в стране вводится комендантский час, что означает запрет на передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра

Об этом сообщает Грузия Online .

Режим так называемого "полного карантина" был введен в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Мы приняли решение значительно усилить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом общем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра ... На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин. С 21:00 запрещается передвижение как пешком, так и на транспорте города и по всей стране, до 6 утра ", - заявил Гахария.

Напомним, ранее сообщалось, что Грузия отказалась от китайских экспресс-тестов на коронавирус. Правительство планировало закупить 215 000 тестов, в качестве которых сомневается власти Испании.