Коронавирус: Грузия вводит комендантский час
Об этом сообщает Грузия Online .
Режим так называемого "полного карантина" был введен в рамках борьбы с распространением коронавируса.
"Мы приняли решение значительно усилить меры в условиях чрезвычайного положения. Мы объявляем о фактическом общем карантине, который начнется завтра в 8:00 утра ... На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин. С 21:00 запрещается передвижение как пешком, так и на транспорте города и по всей стране, до 6 утра ", - заявил Гахария.
Напомним, ранее сообщалось, что Грузия отказалась от китайских экспресс-тестов на коронавирус. Правительство планировало закупить 215 000 тестов, в качестве которых сомневается власти Испании.
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