Бывший полузащитник МЮ оправился от коронавируса

14 апреля, 2020, 15:11

Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни, который был заражен коронавируса, выписан из больницы

Об этом сообщает AFP .

В конце марта бельгийский полузащитник китайского "Шаньдун Лунэн" заразился Коронавирусная инфекцией. После чего 32-летний Феллайни находился в больнице 3 недели.

По информации источника, сейчас же бывший хавбек МЮ выздоровел и теперь обязан провести еще 14 дней на карантине. За его состоянием продолжат наблюдать медики.

"Врачи оценили состояние Феллайни и пришли к выводу о том, что он вылечился от COVID-19. Сегодня, 14 апреля, он был выписан", - говорится в сообщении.