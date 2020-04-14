Бывший полузащитник МЮ оправился от коронавируса
14 апреля, 2020, 15:11
Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни, который был заражен коронавируса, выписан из больницы
Об этом сообщает AFP .
В конце марта бельгийский полузащитник китайского "Шаньдун Лунэн" заразился Коронавирусная инфекцией. После чего 32-летний Феллайни находился в больнице 3 недели.
По информации источника, сейчас же бывший хавбек МЮ выздоровел и теперь обязан провести еще 14 дней на карантине. За его состоянием продолжат наблюдать медики.
"Врачи оценили состояние Феллайни и пришли к выводу о том, что он вылечился от COVID-19. Сегодня, 14 апреля, он был выписан", - говорится в сообщении.
- 12 апреля бывший форвард сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси " Джанлука Виалли заявил, что преодолел онкологическое заболевание.
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