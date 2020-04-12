Больше не нужно рисовать брови карандашом: знаменитый итальянский футболист заявил, что одолел рак

12 апреля, 2020, 20:17

Бывший форвард сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси" Джанлука Виалли заявил, что поборол онкологическое заболевание

Об этом сообщает La Repubblica.

55-летний Виалли рассказал как преодолел онкологическое заболевание, которое у него было диагностировано почти два года назад.

"Я в порядке. В декабре я завершил химиотерапию продолжительностью в 17 месяцев - один курс на девять месяцев, другой - на восемь. Это было тяжело - как физически, так и морально - даже для такого сильного человека, как я", - признался Виалли.

По его словам, последние тесты не выявили никаких признаков болезни.

"Я счастлив, даже если говорю самому себе шепотом, что я в безопасности. Восстановление здоровья означает, что я снова могу смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, больше не нужно рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими", - сказал Виалли.

Виалли играл за "Кремонезе", "Сампдорию", "Ювентус" и английский "Челси". Был тренером лондонской команды и возглавлял другой английский клуб - "Уотфорд".

С "Ювентусом" в 1996 году выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Италии сыграл 59 матчей, забил 16 голов и получил в ее составе бронзу чемпионата мира-1990.

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