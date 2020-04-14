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Espreso.tvОбществоБолее 30% туристических локаций в Чернобыльской зоне потеряны, - туроператор

Более 30% туристических локаций в Чернобыльской зоне потеряны, - туроператор

В результате масштабного пожара в Чернобыльской зоне сгорели 30% туристических объектов

Об этом сообщил директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире "Общественного".

"Более 30% туристических локаций потеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потеряны довольно много сел полесских... Потерянные даже некоторые металлические локации", - сказал он.

Емельяненко отметил, что пожар нанес серьезный удар для "туризма, наследия и истории".

"Будем разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воссоздать, возможно даже с использованием современных технологий, как добавленную реальность. Потому что мы должны показать приезжающим людям, по крайней мере, что здесь было", - добавил он.

Емельяненко добавил, что основные туристические локации не пострадали.

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