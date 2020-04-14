Более 30% туристических локаций в Чернобыльской зоне потеряны, - туроператор
Об этом сообщил директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире "Общественного".
"Более 30% туристических локаций потеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потеряны довольно много сел полесских... Потерянные даже некоторые металлические локации", - сказал он.
Емельяненко отметил, что пожар нанес серьезный удар для "туризма, наследия и истории".
"Будем разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воссоздать, возможно даже с использованием современных технологий, как добавленную реальность. Потому что мы должны показать приезжающим людям, по крайней мере, что здесь было", - добавил он.
Емельяненко добавил, что основные туристические локации не пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
-
Зеленский заявил, что угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов Чернобыля нет.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-