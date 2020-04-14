Угрозы для атомной электростанции нет, - Зеленский о пожаре в Чернобыле

14 апреля, 2020, 20:38

Об этом президент сказал в своем видеообращении во вторник, 14 апреля, передает Еспресо.TV.

"Я начну с рассказа о пожарах в лесах зоны отчуждения. Ежедневно в течение последней недели председатель ГСЧС сообщает о ситуации. Вчера погашены шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что открытого огня в зоне отчуждения пока не наблюдается. А также задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, и они понесут строгую ответственность.