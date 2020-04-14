Ближе до 24 апреля будем принимать решение, - министр Степанов о продлении карантина
14 апреля, 2020, 11:36
Ближе к 24 апреля будет приниматься решение об уменьшении карантина
Об этом на брифинге 14 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ .
"При возможности улучшения эпидемиологического состояния, когда мы будем видеть, что можем очень пошагово уменьшать карантинные меры, мы сразу начнем это делать. Но сейчас у нас карантин до 24 апреля, и ближе к этой дате мы проанализируем и будем принимать решение. Конечно, это будет происходить после празднования Пасхи ", - сказал Степанов.
Он отметил, что Минздрав каждый день анализирует ситуацию в Украине. Также проводится анализ ситуации в мире, как другие страны начинают ослаблять карантинные мероприятия.
- По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, массовые походы в церкви на Пасху могут нивелировать успех в борьбе с COVID-19, которого достигли благодаря карантину.
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