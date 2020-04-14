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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: Генпрокуратура назначила комплексную криминалистическую экспертизу

Авиакатастрофа в Иране: Генпрокуратура назначила комплексную криминалистическую экспертизу


фото: reuters
Офис генпрокурора назначил проведение комплексной криминалистической экспертизы по авиакатастрофе рейса Тегеран-Киев и настаивает на создании международной следственной группы

Об этом сообщает пресс-служба офиса.

"Офис Генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве по сбивания самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев авиакомпании МАУ в небе над Ираном 8 января 2020 года, а также настаивает на создании международной следственной группы, существенно бы ускорило и повысило оперативность расследования", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу, чтобы детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.

  • Канада и другие страны, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы МАУ просят Иран перенести расшифровку бортовых самописцев авиалайнера через коронавирус, Иран на неопределенный срок отложил процесс .
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