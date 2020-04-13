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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: страны отложили расшифровку "черных ящиков" из-за коронавируса

Авиакатастрофа в Иране: страны отложили расшифровку "черных ящиков" из-за коронавируса


фото: www.radiosvoboda.org
Канада и другие страны, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы МАУ, просят Иран перенести расшифровку бортовых самописцев авиалайнера из-за коронавируса, Иран на неопределенный срок отложил процесс

Об этом сообщает DW .

Отмечается, что глава иранской команды расследователей Хасан Резаейфар пригласил представителей восьми стран в лабораторию в Европе, однако из-за логистических сложностей, созданных пандемией COVID-19, должен был отложить начало работы с "ящиками". "Сейчас для некоторых государств невозможно планировать путешествие из-за COVID-19", - сказал Резаейфар.

Канада ответила, что "с нетерпением ждет скачивания и расшифровки данных", однако при этом необходимо присутствие экспертов из нескольких стран, поэтому расшифровку следует отложить, пока не появятся достаточные условия для безопасного пребывания в Иране.

  • Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию.
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